'പിണറായി വിജയനെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ പോലെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജന്സികൾ സമീപിക്കുന്നത്, ഇ.ഡിയുടെ നീക്കത്തിന് യു.ഡി.എഫ് സഹായം നൽകുന്നു'; എം.വി. ഗോവിന്ദന്text_fields
തിരുവനന്തപുരം; മാസപ്പടി കേസിൽ ഇ.ഡിയുടേത് രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദന്. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ ഇ.ഡി നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് എം.വി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രതികരണം. പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള ഇ.ഡി നടപടികൾ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണെന്നും ഈ നാടകത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു. 'മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടാനാണ് കേന്ദ്ര ഏജന്സികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയനെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെപ്പോലെ സമീപിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരം നടപടികളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും നേരിടും' എന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിണറായി വിജയന് പാർട്ടിയാണെന്നും ആ പാർട്ടിയെ തകർക്കുകയാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇ.ഡി നടപടിയെന്ന് മുമ്പും എം.വി ഗോവിന്ദന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വാർത്തയുടെ തുടർച്ചയാണ് മാസപ്പടി കേസിലെ ഓരോ നടപടികളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീണക്കെതിരായുള്ള കേസ് പാർട്ടിക്ക് എതിരെയാക്കാനാണ് ഇ.ഡി ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴമ്പില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളിലൂടെ സി.പി.എമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നുവെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദന് ആരോപിച്ചു.
ഇ.ഡിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് യു.ഡി.എഫാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവും നിലപാടില്ലായ്മയും മറച്ചുവെക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് യു.ഡി.എഫ് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാതെ പാർട്ടി സംഘടനാപരമായ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
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