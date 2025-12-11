Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 11 Dec 2025 9:28 PM IST
    date_range 11 Dec 2025 9:28 PM IST

    മസാല ബോണ്ടിൽ ഇ.ഡി നോട്ടീസ്: കിഫ്​ബി ഹൈകോടതിയിൽ; ചൊവ്വാഴ്​ച വാദം കേൾക്കും

    മസാല ബോണ്ടിൽ ഇ.ഡി നോട്ടീസ്: കിഫ്​ബി ഹൈകോടതിയിൽ; ചൊവ്വാഴ്​ച വാദം കേൾക്കും
    കൊ​ച്ചി: മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട് വ​ഴി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ഫെ​മ ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​​ (ഇ.​ഡി) ​ന​ൽ​കി​യ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സി​നെ​തി​രെ കി​ഫ്​​ബി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി. കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്​​ട്ര​ക്​​ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്​​മെ​ന്‍റ ഫ​ണ്ട്​ (കി​ഫ്​​ബി) വി​ദേ​ശ വി​നി​മ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം (ഫെ​മ) ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന, പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യ നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ത്ത പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നോ​ട്ടീ​സ്​ സ്​​റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന കി​ഫ്​​ബി​യു​ടേ​യും​ ഹ​ര​ജി നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഇ.​ഡി​യു​ടേ​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ വി.​ജി. അ​രു​ൺ ഹ​ര​ജി മാ​റ്റി.

    കി​ഫ്​​ബി പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ഇ.​ഡി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ കി​ഫ്​​ബി​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​രാ​തി നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും നോ​ട്ടീ​സും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഇ.​ഡി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ദു​രു​​പ​യോ​ഗം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ത്ത​രം നോ​ട്ടീ​സു​ക​ള്‍ അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നി​ല്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നു മു​മ്പ് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ള്‍ അ​യ​ച്ച​ത് 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ, 2024ലെ ​ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. നോ​ട്ടീ​സ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ചോ​ര്‍ത്തി ന​ല്‍കി​യ​ത് മ​ന​പ്പൂ​ര്‍വ​വു​മാ​ണ്.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്കം ഫ​ണ്ട്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ്​ വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ്​ നോ​ട്ടീ​സ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​​ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ റി​സ​ർ​വ്​ ബാ​ങ്ക്​ ഇ​തു​വ​രെ എ​തി​ർ​പ്പ്​ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കി​ഫ്​​ബി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹ​ര​ജി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും നോ​ട്ടീ​സി​ന്​ അ​ഡ്ജു​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഇ.​ഡി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി അ​ഡീ. സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ വാ​ദി​ച്ചു. അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നോ​ട്ടീ​സി​നെ​തി​​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്​ അ​പ്പ​ല​റ്റ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, ഹ​ര​ജി അ​പ​ക്വ​മാ​ണെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഇ.​ഡി​യു​ടെ വാ​ദം. അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​ടെ തെ​റ്റാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ കോ​ട​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​ത​​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    News Summary - ED notice on Masala Bond: KIIFB in High Court; Argument to be heard on Tuesday
