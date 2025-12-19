Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:01 PM IST

    കി​ഫ്ബി മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടിന് ഇ.ഡി നോ​ട്ടീ​സ്: തുടർനടപടികൾ തടഞ്ഞ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ

    കൊ​ച്ചി: കി​ഫ്ബി മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നോ​ട്ടീ​സി​ലെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ സ്​​റ്റേ. എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ച്​ വ​രെ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​സ്.​എ. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്ത​ത്. വി​ദേ​ശ വി​നി​മ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം (ഫെ​മ) ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന് കാ​ട്ടി ഇ.​ഡി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കാ​ര​ണം​കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​​ഫ​ണ്ട് (കി​ഫ്ബി) ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    ഫെ​മ ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്നെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​ഡ്ജു​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ങ് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ​ത് കാ​ര​ണം​കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സാ​ണെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്​ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഇ.​ഡി​യു​ടെ വാ​ദം. റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് കി​ഫ്ബി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ച​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന്​ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട്​ മു​ഖേ​ന ല​ഭി​ച്ച പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. കി​ഫ്​​ബി ഫ​ണ്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള എ​ല്ലാ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ലെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ഡ്ജു​ഡി​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​വ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്താ​ണ്​ ത​ട​സ്സ​മെ​ന്ന്​ വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ വാ​ക്കാ​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ്​ മു​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും ആ​രാ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യ പ​രാ​തി​പോ​ലും നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ഡ്ജു​ഡി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി.

    TAGS:Masala BondED casePinarayi VijayanKIIFBI
