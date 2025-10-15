Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:33 PM IST

    ലാവ്​ലിന്‍റെ ഹരജിയിൽ നാലര വർഷമായിട്ടും മറുപടി നൽകാതെ ഇ.ഡി

    ലാവ്​ലിന്‍റെ ഹരജിയിൽ നാലര വർഷമായിട്ടും മറുപടി നൽകാതെ ഇ.ഡി
    കൊ​ച്ചി: 2021ലെ ​നോ​ട്ടീ​സി​നെ​തി​രെ എ​സ്.​എ​ൻ.​സി ലാ​വ്​​ലി​ൻ ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ നാ​ല​ര​ വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​തെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി). മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ 2021 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടും 2025 ക​ഴി​യാ​റാ​യി​ട്ടും മ​റു​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണന​ക്കും ഹ​ര​ജി എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ക​ന്​ ഇ.​ഡി നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭ​വം വാ​ർ​ത്ത​യാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ലാ​വ്​​ലി​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യും ച​ർ​ച്ചാ വി​ഷ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​ന്ത​രം സ​മ​ൻ​സ്​ ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ലാ​വ്​​ലി​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഇ.​ഡി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ 2021 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. നോ​ട്ടീ​സ്​ ഏ​ത്​ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ലാ​വ്​​ലി​ൻ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഏ​പ്രി​ലി​ൽ വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2003ൽ ​പി.​എം.​എ​ൽ ആ​ക്ട്​ നി​ല​വി​ൽ​വ​രും മു​മ്പ്​​ 1995-1998 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും എ​സ്.​എ​ൻ.​സി ലാ​വ്​​ലി​നും ത​മ്മി​ലെ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ.​ഡി കേ​സ്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വാ​ദം. 2005ലെ ​ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൻ​മേ​ലു​ള്ള സി.​ബി.​ഐ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ 2009ലാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഇ.​ഡി അ​തി​ന്​ മു​തി​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ലാ​വ്​​ലി​നും പി​ന്നീ​ട്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:Enforcement Directoratesnc lavalin casePinarayi Vijayan
    News Summary - ED has not responded to Lavalin's petition even after four and a half years
