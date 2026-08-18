സി.എം.ആർ.എൽ കേസ്: അന്വേഷണം മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇ.ഡി

സി.എം.ആർ.എൽ കേസ്: അന്വേഷണം മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇ.ഡിtext_fields
കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ സി.എം.ആർ.എൽ മാസപ്പടി വിവാദ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. സി.പി.എം നേതാവ് പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികളുടെ വസതികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ നടന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേസിലെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവുകളിലൊന്ന് വീണാ തൈക്കണ്ടിക്ക് സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 1.78 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ്. ഈ തുക എവിടെ നിന്നെല്ലാം ലഭിച്ചു, ഇത് പിന്നീട് ഏതെല്ലാം വഴികളിലേക്ക് മാറ്റി, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം.
വീണയുടെ വസതിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറിയിൽ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധമുള്ള വൃത്തങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘സുലൂസ്’ എന്ന ആപ് കമ്പനി, നിഖിൽ, ഡി.ടി.പി.സിയുടെ മുൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജർ നന്ദുലാൽ, ഷൈജൽ, ഫൈജാസ് എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെയോ വാർത്തകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കെതിരെയോ ഇതുവരെ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇഡിയുടെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നുവന്ന ചില സംശയങ്ങളുടെയും ആരോപണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ മാത്രമാണിത് നടക്കുന്നത്. കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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