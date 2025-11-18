Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:42 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:42 PM IST

    അസമിലെ എസ്.ആർ; നിലവിലെ വോട്ടർമാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്ന്

    2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി എ​സ്.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു
    അസമിലെ എസ്.ആർ; നിലവിലെ വോട്ടർമാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്ന്
    ഗു​വാ​ഹ​തി: അ​സ​മി​ൽ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ (എ​സ്.​ആ​ർ) പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ വോ​​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് യാ​തൊ​രു​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​നു​രാ​ഗ് ഗോ​യ​ൽ.

    പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ്വ​യം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യ​​​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി എ​സ്.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ഓ​ടെ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​ർ​ഹ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി, അ​ന​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​സ്.​ആ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​സ്.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് അ​സ​മെ​ന്നും ഇ​വി​​ട​ത്തെ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഗോ​യ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​സ​മി​ൽ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ത്വ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ (എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി) ഇ​വി​ടെ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന് അ​വ​ശ്യ​തെ​ളി​വാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​സ​മി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് പ​ക​രം എ​സ്.​ആ​റി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടും. നി​ല​വി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ യാ​തൊ​രു​വി​ധ രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​പ്പ് മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും.

    പു​തി​യ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ലെ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

