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Madhyamam
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    ഇ20 പെട്രോൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വിനയാകുന്നു; നിലയ്ക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുമായി കർഷകരും നെട്ടോട്ടത്തിൽ

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    ഇ20 പെട്രോൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വിനയാകുന്നു; നിലയ്ക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുമായി കർഷകരും നെട്ടോട്ടത്തിൽ
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    കേ​ള​കം: പെ​ട്രോ​ളി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തി​യു​ള്ള (E20) ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണം വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പെ​ട്രോ​ൾ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ടി​യ്ക്ക​ടി ത​ക​രാ​റി​ലാ​കു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി. കാ​ട് തെ​ളി​ക്കു​ന്ന ബ്ര​ഷ് ക​ട്ട​റു​ക​ൾ, കീ​ട​നാ​ശി​നി ത​ളി​ക്കു​ന്ന സ്പ്രേ​യി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കേ​ടാ​കു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും കൂ​ലി​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ക​ന​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യാ​ലും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ത​ക​രാ​റി​ലാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ടാ​ങ്കി​ലും കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​റി​ലും ഇ​ന്ധ​നം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ20 ​പെ​ട്രോ​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന എ​ഥ​നോ​ൾ അം​ശം പ​ഴ​യ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ധ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും റ​ബ​ർ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സാ​ങ്കേ​തി​ക ആ​ശ​ങ്ക​യെ​ങ്കി​ലും, ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഈ ​ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ണോ എ​ന്ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ധ​ന​ച്ചെ​ല​വി​ന് പു​റ​മെ, ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കും പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും.

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    News Summary - E20 Petrol: Trouble for Farm Machines
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