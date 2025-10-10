Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 6:48 AM IST

    ഇ-വേ ബിൽ: വരുമാന ചോർച്ചയെന്ന്​

    ഇ-വേ ബിൽ: വരുമാന ചോർച്ചയെന്ന്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത​മൂ​ലം ഇ-​വേ ബി​ൽ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി വ​രു​മാ​ന ചോ​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന്​ സി.​എ.​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തും റി​ട്ടേ​ൺ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രെ ഇ-​​വേ ബി​ല്ലു​ക​ൾ ജ​ന​റേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​ണ്​ വ​രു​മാ​ന ചോ​ർ​ച്ച​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഒ​രേ ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ ന​മ്പ​റി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഇ-​വേ​ബി​ല്ലു​ക​ൾ ജ​ന​റ​റേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന സ്​​ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​യി. ച​ര​ക്കു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ല.

    കോ​മ്പോ​സി​ഷ​ൻ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തും അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം വേ​ർ​തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഇ​ത്​ ര​ണ്ട്​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ-​വേ ബി​ല്ലു​ക​ൾ ജ​ന​റേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി. ‘നി​ൽ’ റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്​​ത നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്ക്​ തു​ട​ർ​ന്നും ഇ-​വേ ബി​ൽ ജ​ന​റേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ സി​സ്റ്റം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ വ​രു​മാ​നം ചോ​രു​ന്ന​തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി.

    അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ക​ത്തു​മു​ള്ള നീ​ക്കം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഇ-​വേ ബി​ൽ 2018 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ലാ​ണ്​ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ സ്ക്വാ​ഡു​ക​​ളേ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ​ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ ന​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ ​കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ലും അ​നാ​സ്​​ഥ​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ-​വേ ബി​ല്ലു​ക​ൾ ജ​ന​റേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ 2018-19ലെ 52.65 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2021-22ൽ 59.23 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ-​വേ ബി​ല്ലു​ക​ൾ ജ​ന​റേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ത്ത നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ വ​കു​പ്പ്​ പ​രാ​ജ​യ​​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും റി​​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കു​റ്റ​​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    TAGS:taxrevenueE-way Bill
