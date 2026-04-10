Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇ-ഓഫിസ് പരിഷ്കരണ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 April 2026 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 11:26 PM IST

    ഇ-ഓഫിസ് പരിഷ്കരണ നീക്കം ദുരൂഹം; തടഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കത്തിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി
    ഇ-ഓഫിസ് പരിഷ്കരണ നീക്കം ദുരൂഹം; തടഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ഫയൽ നീക്കത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇ-ഓഫിസ് ദൂരുഹ സാചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ച് പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ തടഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍റെ കത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

    പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സുപ്രധാന ഫയലുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ഐ.ടി വകുപ്പിന്റെ ധൃതിപിടിച്ചുള്ള നടപടിയെന്നതടക്കം സംശയങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറെ സമീപിച്ചത്. പിന്നാലെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പരിഷ്‌കരണം സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ. ജയതിലകിനോട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ വിശദീകരണം തേടി. ഇതോടെയാണ് പരിഷ്കരണനീക്കം തൽകാലം നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചത്. വിവാദ ഫയലുകള്‍ നീക്കാനാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഇ-ഓഫിസ് പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം.

    എന്നാൽ, രണ്ടാംശനി, ഞായര്‍, വിഷു, അംബേദ്കര്‍ ജയന്തി തുടങ്ങിയ അവധികള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇ-ഓഫിസ് പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം. ഇ-ഓഫിസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 15 രാത്രി 10 വരെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിർത്തിവെച്ച് ഫയലുകൾ മാന്വലായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിരുന്നു സർക്കാർ നീക്കം. ഐ.ടി വകുപ്പ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച് ഉത്തരവുമിറക്കി. ഈ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ നീക്കവും ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും പൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്.

    അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഡ്രാഫ്റ്റുകളും വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്നിന് മുമ്പ് തീർപ്പാക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആരംഭിക്കരുതെന്നും വകുപ്പുകളോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionE office systemKerala Assembly Election 2026
    News Summary - E-office reform move is a mystery; Election Commission blocks it
    Similar News
    Next Story
    X