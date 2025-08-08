Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 8 Aug 2025 8:53 AM IST
    date_range 8 Aug 2025 8:53 AM IST

    ഇ-നിയമസഭ പദ്ധതി; സംയോജനത്തിൽ ഊരാളുങ്കലിന്‍റെ സോഫ്​റ്റ്​വെയർ പാളി

    Uralungal Labour Contract Cooperative Society
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ്​​ സൊ​സൈ​റ്റി പ​ണി​ത്​ എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​തെ പോ​യ ഇ-​നി​യ​മ​സ​ഭ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ൽ പാ​ളി​യ​തോ​ടെ പാ​ഴ്​​വേ​ല​യാ​യി മാ​റും.

    18.46 കോ​ടി രൂ​പ മു​ട​ക്കി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​തെ​പോ​യ​തോ​ടെ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ​രി​ഷ്​​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഏ​കീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള മി​ഷ​ൻ (ഐ.​കെ.​എം) ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​കെ.​പി. നൗ​ഫ​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മെ​ടു​ത്ത്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പു​തി​യ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം ഈ ​മാ​സം​ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടൈ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ലി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പാ​ഴ്​​വേ​ല​യാ​കും.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ വി​വി​ധ മൊ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ഇ​വ പ​ല സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് (ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ)​ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ടീം ​പ​രാ​ജ​യ​​​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി​വി​ധ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലും പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഇ-​നി​യ​മ​സ​ഭ പ​ദ്ധ​തി പാ​ളി​യ​ത്. 2019 മാ​ർ​ച്ച്​ 30നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം 15 മാ​സം കൊ​ണ്ട് (2020 ജൂ​ൺ 30)​ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ പാ​ളി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 11 ത​വ​ണ​യാ​ണ്​ ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഇ​ന്‍റ​​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പാ​ളി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലാ​ക്കി​യ കെ-​സ്മാ​ർ​ട്ട്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി മി​ക​വ്​ തെ​ളി​യി​ച്ച ഐ.​കെ.​എം ടീ​മി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ടീം ​ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മൊ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സം​യോ​ജ​നം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ഐ.​കെ.​എം ടീ​മി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​പ്പ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ലി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി പാ​ളി​യ​തോ​ടെ പു​തി​യ ടീ​മി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ​വി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 54 സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള വേ​ത​നം ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​.

    ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ത​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​രെ​യു​ള്ള എ​ട്ട്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ മ​റ്റ്​ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ൻ തു​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കി സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ ഇ​റ​ക്കി അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ണി​തി​ട്ടും ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ലി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    പ​രി​ഷ്​​ക​രി​ച്ച സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​റി​ൽ പു​തി​യ മൊ​ഡ്യൂ​ൾ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​വ പു​റം​ത​ള്ള​പ്പെ​ടും. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷ​മേ ക​രാ​ർ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ്​ 30 ശ​ത​മാ​നം തു​ക മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ലി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​ന​ട​പ​ടി ഇ​തു​വ​രെ ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്, എം.​എ​ല്‍.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ, അ​നു​ബ​ന്ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ വ​ർ​ക്കും ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി, ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്‌​ച​ർ വ​ർ​ക്കും പൂ​ർ​ത്തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

