Madhyamam
    8 Aug 2025 8:04 AM IST
    8 Aug 2025 8:04 AM IST

    വിവാദക്കുരുക്കിൽ ഇ-നിയമസഭ; ക്രമ​ക്കേടുകളിൽ ചോദ്യമുയരുന്നു

    കേരള നിയമസഭ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക്ര​മ​​ക്കേ​ട​ട​ക്കം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ-​നി​യ​മ​സ​ഭ പ​ദ്ധ​തി വി​വാ​ദ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ രം​ഗ​ത്തു​വ​​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​ത്​ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല.

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ആ​റ്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 11 ത​വ​ണ ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കി. സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റാ​യി ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച 42 മൊ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച​താ​ണ്.

    ഇ​തി​ൽ സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ട്ട്​ ഇ​ൻ​ഹൗ​സ് മൊ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി വീ​ണ്ടും നീ​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും​ പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    2019ല്‍ ​ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ്​ 52.31 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക്​ ക​രാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഹാ​ർ​ഡ്​​വെ​യ​ർ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 33.84 കോ​ടി​യും സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​റി​ന് 18.46 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണം ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങി​യെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​റു​ക​ള്‍ അ​പൂ​ര്‍ണ​മാ​ണെ​ന്ന വി​വ​ര​വും ഇ​തി​നി​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ല്‍ ബി​ല്ല് ന​ല്‍കു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ പ്ര​തി​ഫ​ലം കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​റെ​ങ്കി​ലും 2019ല്‍ ​ബി​ല്‍ ന​ല്‍കാ​തെ 30 ശ​ത​മാ​നം തു​ക മു​ന്‍കൂ​റാ​യി ന​ല്‍കി​യ​ത്​ ക്ര​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി 29 കോ​ടി രൂ​പ​യും കൈ​പ്പ​റ്റി. പ​ദ്ധ​തി നീ​ളു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത ഐ.​ടി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​റ​ണ്ടി കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഇ​വ​യു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക് അ​നു​ബ​ന്ധ ക​രാ​ര്‍ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    ക​രാ​ര്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള തു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്നും മു​ന്‍കൂ​ർ പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തു​ത​ന്നെ ക​രാ​റി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ലി​ന് പ​ണം കൈ​മാ​റി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റ്റു സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റു​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഐ.​കെ.​എം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യ​റു​ക​ളു​ടെ വാ​റ​ണ്ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

