മദ്യനികുതി ഇളവ്: കൊച്ചിയിൽ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രതിഷേധം സംഘർഷഭരിതം

മദ്യനികുതി ഇളവ്: കൊച്ചിയിൽ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രതിഷേധം സംഘർഷഭരിതംtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മദ്യനികുതിയിൽ വരുത്തിയ ഇളവുകൾക്കെതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിൽ സംഘർഷം. എറണാകുളം കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ് പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചത്.
സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മദ്യ മാഫിയകളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം സാമൂഹികമായ വലിയ വിപത്തുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും, സർക്കാർ ജനവിരുദ്ധമായ ഈ നിലപാട് എത്രയും വേഗം തിരുത്തണമെന്നുമാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ബജറ്റിലെ ഈ നടപടി തികച്ചും മദ്യ മാഫിയകൾക്ക് കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഘടന പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചത്.
താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ഇരച്ചുകയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമാണ് സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രകടനം താലൂക്ക് ഓഫീസിന് സമീപമെത്തിയതോടെ അന്തരീക്ഷം വഷളായി.
പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞത് രൂക്ഷമായ തർക്കത്തിനും ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായി. പ്രദേശത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടും ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചതോടെ പൊലീസ് ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിയതോടെ സ്ഥലത്ത് ചെറിയ തോതിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡിന് മുന്നിൽ അണിനിരന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പ്രതിഷേധം തുടർന്നു.
സംസ്ഥാന ബജറ്റിലെ വിവാദ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ വരുംദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ സമരമുറകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം.
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