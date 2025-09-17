Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 10:56 PM IST

    സഭയിൽ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളം; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്​.ഐ നേതാവിന്‍റെ പിതാവ്

    സഭയിൽ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളം; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്​.ഐ നേതാവിന്‍റെ പിതാവ്
    പിണറായി വിജയൻ

    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ അ​ടൂ​ർ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ടൂ​ര്‍ നെ​ല്ലി​മു​ക​ള്‍ കൊ​ച്ചു​മു​ക​ളി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ജോ​യ​ലി​ന്റെ (29) മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ത​ള്ളി കു​ടും​ബം. ജോ​യ​ലി​ന്റെ മ​ര​ണം ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പ​ച്ച​ക്ക​ള്ള​മാ​ണെ​ന്ന്​ പി​താ​വ് ജോ​യി​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘എ​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര്‍ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​ട്ടാ​കും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​ക. അ​താ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത്​ സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് ഇ​ത്. ഞാ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട​ണം. കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ഴി​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം.16 വ​യ​സ്സ്​ മു​ത​ല്‍ അ​വ​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ജീ​വി​ച്ച​ത്, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല’’ -ജോ​യി​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:DYFIPinarayi VijayanKerala
    News Summary - DYFI member father against Pinarayi Vijayan
