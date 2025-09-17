സഭയിൽ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളം; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാവിന്റെ പിതാവ്text_fields
പത്തനംതിട്ട: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ അടൂർ മേഖല സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അടൂര് നെല്ലിമുകള് കൊച്ചുമുകളില് വീട്ടില് ജോയലിന്റെ (29) മരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി കുടുംബം. ജോയലിന്റെ മരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് പിതാവ് ജോയിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
‘‘എന്റെ പരാതിയില് പൊലീസുകാര്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാകും റിപ്പോര്ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകുക. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വായിച്ചത്. ഇടതുഭരണകാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇത്. ഞാന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കില് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിടാന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിടണം. കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാരെ നിയമത്തിന്റെ വഴിയില് കൊണ്ടുവരണം.16 വയസ്സ് മുതല് അവന് പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത്, മാതാപിതാക്കള്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല’’ -ജോയിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
