Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ‘കോടിയേരിയെ മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് എന്ത് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയും ബി.ജെ.പിയും ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ല’: മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്

    text_fields
    bookmark_border
    OJ Janeesh
    cancel

    കൊല്ലം: തലസ്ഥാനത്തെ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നടന്ന സംഘർഷം സുവർണാസരമാക്കി മാറ്റാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എം.വി.ഗോവിന്ദനും ശ്രമിച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്. സംഘർഷം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എസ്.എഫ്.ഐ ആണെന്നും പത്തിടങ്ങളിൽവെച്ച് തന്റെ വാഹനത്തിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. കൊല്ലത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

    വോട്ടവകാശത്തെ അട്ടിമറിച്ച് അധികാരത്തിലേറിയ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ബി.ജെ.പിയും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐയും ചേർന്ന് വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളാണ് അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    യൂനിവേഴ്സിറ്റി കോളജിനു മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തിയതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും വഷളാക്കിയത്. സമാധാനപരമായി നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനുനേരെ ബീയർ കുപ്പികളും കല്ലുകളും വലിച്ചെറിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഒരു നിയമസഭാ അംഗം തന്നെ ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനനില തകർന്നടിയുകയില്ലേ എന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു.

    സമരത്തിനിടെ ദേശീയ പതാക തകർക്കാനും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ശ്രമം നടത്തി. ആരാണ് ബി.ജെ.പിയെന്നും ആരാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും ഇതിനുപിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വിജിൻ മാത്രമല്ല, സാക്ഷാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ഈ അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. മാസപ്പടിക്കേസും ഇ.ഡി അന്വേഷണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാറിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ മറച്ചുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ വകതിരിവില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എസ്.എഫ്.ഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അന്തരിച്ച മുൻ നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാത്തവർക്ക് എന്ത് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എസ്.എഫ്.ഐയുടെയും സി.പി.എമ്മിന്റെയും നിലപാടുകളെ ഒ.ജെ. ജനീഷ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - DYFI and BJP Cannot Be Distinguished, Says Minister O.J. Jenish
    Next Story
    X