Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    30 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 11:30 PM IST

    ദ്വാരപാലക ശിൽപം: അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്

    the gold plates from sabarimala was handheld by unnikrishnan potti for one month- new revelation
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്. സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ​യും സ​ഹാ​യി വാ​സു​ദേ​വ​നെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ചെ​മ്പ് പാ​ളി മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത് എ​ന്ന പോ​റ്റി​യു​ടെ വാ​ദ​ത്തി​ൽ‍ അ​വ്യ​ക്ത​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    നാ​ലു കി​ലോ തൂ​ക്ക​മാ​ണ് ശി​ൽ​പ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത്. സ്വ​ർ​ണ​പീ​ഠം കാ​ണാ​താ​യ​തി​ൽ ഇ​രു​വ​രെ​യും പ്ര​തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം പി​ന്നീ​ടാ​കു​മെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​എ​സ് പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പോ​റ്റി ദു​രൂ​ഹ​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന് ഉ​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െ​ന്റ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ​റ​യു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പീ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

