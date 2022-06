ആലപ്പുഴയിൽ ലഹരി ഉൽപന്നങ്ങളും മാരകായുധങ്ങളും പിടികൂടി; രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ആലപ്പുഴ: ഇരവുകാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വന്‍ മയക്കുമരുന്നുവേട്ട. മാരകായുധങ്ങളുമായി രണ്ട് യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ നാര്‍ക്കോട്ടിക് വിഭാഗവും ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പൊലീസും ചേര്‍ന്നാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

വീടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയില്‍ കഞ്ചാവും മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ശേഖരവുമാണ് പിടികൂടിയത്. പ്രദേശത്തെ ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘത്തില്‍പെട്ടവരാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് സൂചന. രാത്രി വൈകിയും പരിശോധന തുടരുകയാണ്. പിടിയിലായവരില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് തുടരുന്നത്. കൂടുതല്‍ പേരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം നല്‍കുന്ന സൂചന. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ജെ. ജയദേവിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നാര്‍ക്കോട്ടിക് സെല്‍ വിഭാഗം ഡിവൈ.എസ്.പി എം.കെ. ബിനുകുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വീടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Drugs and deadly weapons seized in Alappuzha, Two are in custody