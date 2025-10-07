Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേരളത്തിലും മരുന്ന്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 7:41 AM IST

    കേരളത്തിലും മരുന്ന്​ പരിശോധന വഴിപാട്​: വിൽക്കുന്നത്​ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ​ബാച്ച്​ മരുന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിലും മരുന്ന്​ പരിശോധന വഴിപാട്​: വിൽക്കുന്നത്​ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ​ബാച്ച്​ മരുന്ന്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ലും വി​റ്റ​​ഴി​ക്കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന ചെ​റി​യ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നോ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നോ സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം വ​രു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ആ ​ബാ​ച്ച്​ മ​രു​ന്ന്​ മു​ഴു​വ​ൻ രോ​ഗി​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ഫ​ലം വ​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ മ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ച്ച രോ​ഗി മ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴ്​​പെ​ടു​ക​യോ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും.

    വി​​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ ചെ​യ്ത മ​രു​ന്നു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ വി​ൽ​ക്കാ​നാ​വൂ. കേ​ര​ള​ത്തി​ല​ട​ക്കം വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​രു​ന്നു​വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ബാ​ച്ച്​ മ​രു​ന്നാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ൽ താ​ഴെ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ളൂ. തി​രു​വ​ന​ന്തു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഡ്ര​ഗ്സ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ലാ​ബു​ക​ളു​ള്ള​ത്.

    ഇ​വി​ടെ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ലം​ത​ന്നെ പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കാ​റ്.മ​രു​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യും ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും​ ​പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ക​വ​ടി​യാ​ർ ഹ​രി​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ 2022 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല.മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ര​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​ല​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medical newsDrug testingKeralatop news
    News Summary - Drug testing in Kerala too
    Similar News
    Next Story
    X