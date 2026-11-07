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Madhyamam
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    മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നയാൾ പൊലീസ് പിടിയിൽ

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    മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നയാൾ പൊലീസ് പിടിയിൽ
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    അ​രൂ​ർ: ല​ഹ​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​വു​മാ​യി അ​രൂ​ർ പൊ​ലി​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ ച​ന്തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ഫ്സ​ലി​ന് ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന്കൈ​മാ​റി​യ പ്ര​തി അ​രൂ​ർ പൊ​ലി​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ.

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി കൂ​വ​പ്പാ​ടം പു​ത്ത​ൻ പ​റ​മ്പി​ൽ ഹൗ​സി​ൽ ബ്ല​സ​നെ (25) അ​രൂ​ർ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ അ​ഭീ​ഷ് വി.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലി​സാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത​ത്.​ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു വി​പ​ണ​ന ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​യാ​ണ് പ്ര​തി​യെ​ന്ന് പൊ​ലി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ൻ​പ് ച​ന്തി​രൂ​ർ പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പം ഹോ​ട്ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ച​ന്തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ഫ്സ​ൽ (32) മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി അ​രൂ​ർ പൊ​ലി​സ്അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഈ ​കേ​സി​ൽ ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം തേ​ടി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ബ്ല​സ​ൻ വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്.​പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രേ പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം, മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, പ​ന​ങ്ങാ​ട് എ​ന്നീ​പൊ​ലി​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി എ​ൻ.​ഡി. പി.​എ​സ്,അ​ബ്ക്കാ​രി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ 6 കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്.​ഇ​യാ​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്റു ചെ​യ്തു.

    പൊ​ലി​സ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്.​ഐ റെ​ജി ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ, പൊ​ലി​സു​കാ​രാ​യ അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Drug Supplier Arrested in Aroor
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