Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകണ്ണൂരിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:37 AM IST

    കണ്ണൂരിൽ ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​രും ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    • പി​റ്റ് എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് നി​യ​മ​ പ്ര​കാ​രം പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി
    • പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ര​ണ്ടുപേ​ർ
    Representation Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ത​വ​ണ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സും എ​ക്സൈ​സും പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി. പി​റ്റ് എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് ആ​ക്ട് (പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ലി​സി​റ്റ് ട്രാ​ഫി​ക്ക് ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്ടോ​പ്പി​ക്ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് ആ​ക്ട്) പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ല​ഹ​രി ക​ട​ത്തു​കാ​രെ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കു​ക. നേ​ര​ത്തെ​യി​റ​ങ്ങി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വീ​ണ്ടും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രി​ന്നു. ഇ​തു പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​മാ​കെ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​വു​ന്ന​വ​രെ​യും വീ​ണ്ടും വി​ൽ​പ​ന​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ​യും ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​മോ മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളോ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രെ​യും ഈ ​നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കാം. ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യം ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കു​ക​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കൂ​ടാ​തെ ത​ന്നെ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​മെ​ല്ലാം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​വു​ന്ന​വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പൂ​ജ​പ്പു​ര ജ​യി​ലി​ലാ​ണ് പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക. സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ട്ട​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര വ​നി​താ ജ​യി​ലി​ലും. പ​ല ത​വ​ണ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും വി​ൽ​പ​ന തു​ട​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ലി​സ്റ്റ് എ​ക്സൈ​സും പൊ​ലീ​സ് ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്ക് സെ​ല്ലും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ ലി​സ്റ്റ് പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു യു​വാ​വും യു​വ​തി​യും ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി കി​ഴ​ക്കേ​വീ​ട്ടി​ൽ ജി​നീ​ഷ് (34) നെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം പേ​രാ​വൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എം.​പി ആ​സാ​ദി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ പൂ​ജ​പ്പു​ര ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്. എ​ക്സൈ​സ് ആ​ദ്യം ഈ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത് യു​വ​തി​യെ​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ക​ഞ്ചാ​വും എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യി ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ട് തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബു​ള്ള​റ്റ് ലേ​ഡി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മു​ല്ല​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സി. ​നി​ഖി​ല (30) യെ​യാ​ണ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തി​നോ​ട​കം പ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രു​ടെ ലി​സ്റ്റാ​ണ് എ​ക്സൈ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സൈ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പി.​കെ. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policepreventive detentiondrug smugglerkannur
    News Summary - Drug smugglers Preventive Detention in Kannur.
    Similar News
    Next Story
    X