Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 10:15 PM IST

    ലഹരി കേസുകൾ: അഞ്ച്​ ജില്ലകളിൽ കൂടി അടിയന്തരമായി കോടതികൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    High Court
    കൊ​ച്ചി: ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ കോ​ട​തി​ക​ൾ എ​ട്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം നി​യ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം (മ​ഞ്ചേ​രി) ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൗ​മെ​ൻ സെ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് സി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള കോ​ട​തി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), തൊ​ടു​പു​ഴ (ഇ​ടു​ക്കി) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം കോ​ട​തി​ക​ളു​ള്ള​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വീ​സ​സ് അ​തോ​റി​ട്ടി (കെ​ൽ​സ) അ​ട​ക്കം ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ദ്യ പ​രി​ഗ​ണ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​പ​ടി തൃ​പ്തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ സു​പ്രീം കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​യാ​നാ​വി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ ലാ​ബ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ൽ 31 സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ശു​പ​ർ​ശ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ത്വ​ര ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ജാ​ഗ്ര​ത സ​മി​തി, പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പ്, ആ​ന്റി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​​നു​ള്ള പൊ​തു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​ (എ​സ്.​ഒ.​പി) മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം കി​ട്ടി​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​സ്.​ഒ.​പി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​റാ​ഴ്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ണ​ക്ക്​ സ​ഹി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Drug Case Kerala High Court Drug Abuse
    Drug cases: High Court orders immediate operation of courts in five more districts
