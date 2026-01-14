Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 3:04 PM IST

    മ​​നം കു​​ളി​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ത​ണ്ണീ​ർ കൂ​ജ​ക​ൾ ത​യാ​ർ

    drinking water
    ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ക്കി​യ ത​ണ്ണീ​ർ കൂ​ജ​ക​ൾ

    സ്കൂ​​ൾ ക​​ലോ​​ത്സ​​വം തൃ​​ശൂ​​രി​​ൽ അ​​ര​​ങ്ങേ​​റു​​മ്പോ​​ൾ മ​​നം കു​​ളി​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ത​​ണ്ണീ​​ർ കൂ​​ജ​​ക​​ൾ ഒ​​രു​​ങ്ങി. പ്ര​​കൃ​​തി​​യോ​​ട് ഇ​​ണ​​ങ്ങി​​യ മ​​ൺ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ കൂ​​ടി കു​​ടി​​വെ​​ള്ള​​ത്തി​​നാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചാ​​ൽ അ​​തി​​ലേ​​റെ ഗു​​ണ​​ക​​ര​​മാ​​ണ്.

    ക​​ലോ​​ത്സ​​വ വേ​​ദി​​ക​​ളി​​ലും ഇ​​തി​​ന്റെ സ​​ന്ദേ​​ശം എ​​ത്തി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​​ടെ ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ​​യും മ​​ൺ​​കൂ​​ജ​​യി​​ൽ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് കു​​ടി​​വെ​​ള്ളം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത്. വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മു​​മ്പ് ക​​ലോ​ത്സ​​വ വേ​​ദി​​ക​​ളി​​ൽ ത​​ണ്ണീ​​ർ​​കൂ​​ജ എ​​ന്ന പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ലൂ​​ടെ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച കു​​ടി​​വെ​​ള്ള വി​​ത​​ര​​ണം ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ തൃ​​ശൂ​​രി​​ലെ വേ​​ദി​​ക​​ളി​​ലും തു​​ട​​രു​​ക​​യാ​​ണ്.

    ക​​ലോ​​ത്സ​​വ​​ത്തി​​ന് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന ത​​ണ്ണീ​​ർ കൂ​​ജ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രി ശി​​വ​​ൻ​​കു​​ട്ടി​​ക്ക് വെ​​ൽ​​ഫെ​​യ​​ർ ക​​മ്മി​​റ്റി ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ളാ​​യ കെ.​​എ​​സ്. സു​​മ, വി​​നോ​​ദ് മേ​​ച്ചേ​​രി, സാ​​യൂ​​ജ് ശ്രീ​​മം​​ഗ​​ലം, റ​​ഫീ​​ഖ് മാ​​യ​​നാ​​ട്, രൂ​​പേ​​ഷ്, പ്ര​​വീ​​ൺ, അ​​ഷ​​റ​​ഫ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ ചേ​​ർ​​ന്ന് കൈ​​മാ​​റി.

    TAGS:drinking waterLatest NewsSchool Kalolsavam 2026
