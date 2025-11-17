Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:15 AM IST

    കോഴിക്കോട് മലാപറമ്പിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി; നിരവധി വീടുകളില്‍ വെള്ളംകയറി

    കോഴിക്കോട് മലാപറമ്പിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി; നിരവധി വീടുകളില്‍ വെള്ളംകയറി
    പൈപ്പ് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് റോഡിൽ കുഴി ഉണ്ടായപ്പോൾ, സമീപത്തെ വീട്ടിൽ വെള്ളംകയറിയ നിലയിൽ

    കോഴിക്കോട്: മലാപറമ്പിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി നിരവധി വീടുകളില്‍ വെള്ളംകയറി. ഫ്ലോറിക്കൻ റോഡിലാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയത്. പിന്നാലെ റോഡില്‍ വലിയ കുഴി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം. കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടുകയും പിന്നീട് വീടുകളിലേക്ക് ചളിയും വെള്ളവും ഇരച്ചെത്തുകയുമായിരുന്നു. റോഡില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട നിലയിലാണുള്ളത്.

    പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരം പൈപ്പ് പൊട്ടാറുണ്ടെന്നും പരിഹാരം കാണണമെന്നും സമീപവാസികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അറകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചെന്നും തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും കുടിവെള്ളം മുടങ്ങുമെന്നും ജല അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് പരിഹരിക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

    News Summary - Drinking water pipe bursts in Malaparamb, Kozhikode
