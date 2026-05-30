    Posted On
    date_range 30 May 2026 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 10:34 PM IST

    ഡി.ആർ.ഐ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ശക്തമാക്കി

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ച​ക്ര​വ്യൂ​ഹ​വു​മാ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് റ​വ​ന്യൂ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (ഡി.​ആ​ർ.​ഐ). കൊ​ച്ചി യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചി, മ​ല​പ്പു​റം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ 24 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഡി.​ആ​ർ.​ഐ പി​ടി​കൂ​ടി. മെ​ത്താ​ക്യു​ലോ​ൺ, മെ​ത്താം​ഫി​റ്റ​മി​ൻ, ഹ​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മൂ​ന്ന​ര കി​ലോ മെ​ത്താ​ക്യു​ലോ​ൺ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. 680 ഗ്രാം ​മെ​ത്താം​ഫി​റ്റ​മി​ൻ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും 20 കി​ലോ ഹ​ഷീ​ഷ് ഓ​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു നി​ന്നു​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ബാ​ഗേ​ജി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് കൊ​റി​യ​ർ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​വും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ക​യ​റ്റു​മ​തി ച​ര​ക്കി​നോ​ടൊ​പ്പം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​ണ് പി​ടി​ച്ച​ത്.

    TAGS:DrugTestingDirectorate of Revenue Intelligencestrengthened
    News Summary - DRI intensifies drug hunt
