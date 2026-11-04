പത്തു വർഷത്തെ വംശീയ അതിക്രമങ്ങളും ഭരണകൂട ഒത്താശയും; കോഴിക്കോട്ട് പ്രതിരോധ സംഗമവുമായി സോളിഡാരിറ്റി; മുഖ്യാതിഥിയായി ഡോ. സഫറുൽ ഇസ്ലാം ഖാൻtext_fields
കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്ത് (2014–2024) രാജ്യത്ത് ഭരണകൂട ഒത്താശയോടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രോത്സാഹനത്തോടെയും അരങ്ങേറിയ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളെയും ഹിന്ദുത്വ വംശീയ അതിക്രമങ്ങളെയും വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും ഡൽഹി ന്യൂനപക്ഷ കമീഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ ഡോ. സഫറുൽ ഇസ്ലാം ഖാൻ മുഖ്യാതിഥിയാവും. സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ, നീതിനിഷേധം, ഭരണകൂടവേട്ട, ജുഡീഷ്യൽ-മാധ്യമ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ എന്നിവയെ മുൻനിർത്തി സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഗമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത്. നവംബർ 10 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പരിപാടി നടക്കുക.
ഡൽഹി വംശീയാതിക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കേറ്റ അനീതികൾക്കെതിരെ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരുന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലപാടെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യദ്രോഹക്കേസ് നേരിട്ട ചരിത്രമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് 'ദി മില്ലി ഗസറ്റ്' പത്രാധിപർ കൂടിയായ ഡോ. സഫറുൽ ഇസ്ലാം ഖാൻ.
ആൾക്കൂട്ട ഹിംസയുടെ ഒരു പതിറ്റാണ്ട്: തെളിവുകൾ നിരത്തി വിചാരണ
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച രാഷ്ട്രീയ-ഭരണകൂട പിന്തുണയെയും കൃത്യമായ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് സംഗമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
- രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അക്രമങ്ങൾ: 2014 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറിയ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്ത 'Mob Lynching in India: A Record—2014–2024' എന്ന ചരിത്രരേഖയെ ആധാരമാക്കിയാണ് സംവാദം.
- ചർച്ചയാകുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ: ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വംശീയ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പരോക്ഷ ഒത്താശ നൽകുന്നത്, അന്വേഷണ ഏജൻസികളും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും ഇരകളെത്തന്നെ പ്രതികളാക്കുന്ന സാഹചര്യം, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ കാലതാമസങ്ങൾ എന്നിവ സംഗമത്തിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.
ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും
പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പൗരത്വ-മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടുന്ന മുതിർന്ന പാർലമെന്റേറിയൻ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, നിയമ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ ഈ പ്രതിരോധ വേദിയിൽ അണിനിരക്കും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വംശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ വസ്തുതകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള ഈ ജനാധിപത്യ പ്രതിരോധ പരിപാടിയിലേക്ക് മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തൗഫീഖ് മമ്പാട് അറിയിച്ചു.