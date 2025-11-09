Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    9 Nov 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:33 PM IST

    കേരള സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. വി.പി. മഹാദേവൻ പിള്ള അന്തരിച്ചു

    കേരള സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. വി.പി. മഹാദേവൻ പിള്ള അന്തരിച്ചു
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​വി.​പി. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ പി​ള്ള (68) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.55നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ല​യാ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഉ​ള്ളൂ​ർ പോ​ങ്ങു​മൂ​ട് അ​ര്‍ച്ച​ന ന​ഗ​ര്‍ ശി​വ​പ്രി​യ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​ങ്ങു​മ്മൂ​ടി​ലെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​ശാ​ന്തി​ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കും.

    2018 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ 2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ പി​ള്ള കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് നാ​ക് എ ​പ്ല​സ്​ പ്ല​സ്​ ഗ്രേ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    2001 മേ​യ് 17നാ​ണ് കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഓ​പ്‌​ടോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് വ​കു​പ്പി​ൽ റീ​ഡ​റാ​യി ചേ​ർ​ന്ന​ത്. 2005ൽ ​പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി. 36 വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: എ​സ്. ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി (റി​ട്ട. അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി). മ​ക്ക​ൾ: എം. ​അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, എം. ​ആ​ന​ന്ദ്കു​മാ​ർ (ഇ​രു​വ​രും യു.​എ​സ്.​എ). മ​രു​മ​ക്ക​ള്‍: തു​ഷാ​ര, അ​ഞ്ജ​ലി.

