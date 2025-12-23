Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    23 Dec 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    23 Dec 2025 11:08 PM IST

    ഭയമില്ലാതെ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു -ടി. പത്മനാഭൻ

    ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘എ​രി​ക്കി​ൻ തീ’ ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    t padmanabhan
    പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘എ​രി​ക്കി​ൻ തീ’ ​പ്ര​കാ​ശ​നം ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ നിർവഹിക്കുന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഭ​യ​ലേ​ശ​മ​ന്യേ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ക​യും ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭാ​ഗ്യാ​ന്വേ​ഷി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പെ​രു​കു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ. പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘എ​രി​ക്കി​ൻ തീ’ ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​ർ പ​ല​രു​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    പ​റ​യു​ന്ന​തൊ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​ന്നും. മ​ഹാ ക​ള്ള​ന്മാ​രാ​ണ് പ​ല​രും. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​ണ് പി.​കെ. പോ​ക്ക​റെന്നും പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് പി.​കെ. പാ​റ​ക്ക​ട​വ് പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ന​വീ​ൻ പ്ര​സാ​ദ് അ​ല​ക്സ് പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​എ​ൻ.​എം. സ​ണ്ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ഖ​ദീ​ജ മും​താ​സ്, കെ.​ഇ.​എ​ൻ, ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്. ഹ​രീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ൽ​സ​ൺ സാ​മു​വ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

