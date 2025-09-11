Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോ. എം.കെ. മുനീർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 3:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 3:08 PM IST

    ഡോ. എം.കെ. മുനീർ ആശുപത്രിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    mk muneer
    cancel

    കോഴിക്കോട്: രക്തത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം അളവ് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതിനാൽ മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാവും കൊടുവള്ളി എം.എൽ.എയുമായ ഡോ. എം.കെ. മുനീറിനെ കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്ര​വേശിപ്പിച്ചു.

    തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പറയുന്നത്.

    ക​ഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പ​ങ്കെടുത്തതിനു പിന്നാലെ മുനീറിന് ശാരീരിക അ്വസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MK Muneerhospitalizedkerala mla
    News Summary - Dr. MK Muneer hospitalized
    Similar News
    Next Story
    X