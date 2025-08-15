Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Aug 2025 8:32 AM IST
    date_range 15 Aug 2025 8:32 AM IST

    വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഡോ. കെ.വി.വിശ്വനാഥന്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍

    വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഡോ. കെ.വി.വിശ്വനാഥന്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍
    ഡോ. ​​കെ.​വി.വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി (ഡി.​എം.​ഇ) ഡോ. ​കെ.​വി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് ഡി.​എം.​ഇ ആ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഡോ. ​തോ​മ​സ് മാ​ത്യു വി​ര​മി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ സ​ര്‍ജ​റി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഹാ​രി​സ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലി​നും സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നും ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ഡോ. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സീ​നി​യോ​റി​റ്റി മ​റി​ക​ട​ന്ന് വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന് സ്ഥി​രം നി​യ​മ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സേ​വ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യും മ​റ്റും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍മാ​രു​ടേ​ത​ട​ക്കം സീ​നി​യോ​റി​റ്റി പ​ട്ടി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് നേ​ര​ത്തെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ല്‍ ആ​റാ​മ​ത്തെ​യാ​ളാ​ണ് ഡോ. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്‍. സീ​നി​യോ​റി​റ്റി ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം സീ​നി​യോ​റി​റ്റി പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സ്‌​ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ഡി.​എം.​ഇ നി​യ​മ​ന​മെ​ന്ന് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി​യി​ല്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ല്‍ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍. ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ട​ക്കം ഭ​ര​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക​മീ​ഷ​ന്‍ അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ ത​സ്തി​ക​യി​ല​ട​ക്കം പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ച​യ​മാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​നി​യോ​റി​റ്റി​യും മെ​റി​റ്റും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​വേ​ണം നി​യ​മ​ന​മെ​ന്നും ച​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. വി​ര​മി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റ്​ നാ​ലു​പേ​രെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന്​ നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം.

    News Summary - Dr. K.V. Viswanathan appointed as Director of Medical Education, amidst controversies
