Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോ. ​കെ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്‌...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:15 PM IST

    ഡോ. ​കെ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്‌ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീ​ചി​ത്ര ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റും ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഥ​മ വൈ​സ്​​ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യി​രു​ന്നു
    ഡോ. ​കെ. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്‌ അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ്രീ​ചി​ത്ര തി​രു​നാ​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഥ​മ വൈ​സ്​​ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​കെ. മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 81 വ​യ​സാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്‌​ച വൈ​കി​ട്ട്‌ 3.45ന്‌ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം.

    വെ​ല്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന്‌ പി.​ജി​യും മൈ​സൂ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ നി​ന്ന് എം.​ഡി​യും നേ​ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ഒ​രു വ​ര്‍ഷം അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ശേ​ഷം 1976ലാ​ണ് ശ്രീ​ചി​ത്ര തി​രു​നാ​ള്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക്‌ അ​ന​സ്‌​തെ​റ്റി​സ്‌​റ്റാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്.

    ഭാ​ര്യ: ഡോ. ​ഇ​ന്ദി​ര മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്‌ (ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്‌​റ്റ്‌, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ). മ​ക്ക​ൾ: ഡോ. ​രാ​ധി​ക റാം ​മ​നോ​ഹ​ർ (ബം​ഗ​ളൂ​രു), ഡോ. ​അ​ര​വി​ന്ദ്‌ നാ​രാ​യ​ൺ മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്‌ (യു.​എ​സ്‌.​എ). മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ഡോ. ​റാം മ​നോ​ഹ​ർ (ബം​ഗ​ളൂ​രു), ഡോ. ​ദീ​പി​ക (യു.​എ​സ്‌.​എ).

    സം​സ്‌​കാ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്‌ നാ​ലി​ന് തൈ​ക്കാ​ട് ശാ​ന്തി​ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Obituary
    News Summary - Dr K Mohandas passes away
    Similar News
    Next Story
    X