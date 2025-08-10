Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോ. ഹാരിസിനെതിരായ​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 7:15 AM IST

    ഡോ. ഹാരിസിനെതിരായ​ ‘സിസ്റ്റം വേട്ട’; ഭരണ മുന്നണിയിലും അമർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ അ​യ​ഞ്ഞ​ത്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ള്ളി​ലെ അ​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ
    ഡോ. ഹാരിസിനെതിരായ​ ‘സിസ്റ്റം വേട്ട’; ഭരണ മുന്നണിയിലും അമർഷം
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ ചി​റ​ക്ക​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ണ​ഞ്ഞ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​വാ​ദം അ​നാ​വ​ശ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ​വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും മു​ന്ന​ണി​യി​ലും അ​മ​ർ​ഷം പു​ക​യു​ന്നു.

    വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ജ​ന​വി​കാ​രം ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ അ​മ​ർ​ഷം ക​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​ പ്ര​ശ്നം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ സി.​പി.​എം ഇ​ട​പെ​ട്ടു​​. വി​വാ​ദം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ‘സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്’​ ഡോ​ക്ട​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന്​ സ​മ്മ​തി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് സ്വ​യം കു​ഴി​വെ​ട്ടി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്നം വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ വി​മ​ർ​ശ​നം. ഇ​ക്കാ​ര്യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​​ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ അ​യ​ഞ്ഞ്​ അ​നു​ന​യ നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​വ​സ്ഥ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ഡോ​ക്ട​ർ വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​​ സി.​പി.​ഐ​യി​ലെ പൊ​തു​വി​കാ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​പി.​എം വ​കു​പ്പി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​വ​ർ ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ല. ഡോ​ക്ട​​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ത്​ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ക്കാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ മു​ന്ന​ണി മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​മെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച്​ വ​നം മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ (എം) -​എ​ൻ.​സി.​പി (എ​സ്) പ​രോ​ക്ഷ പോ​രാ​യ​തോ​ടെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ക​ര​ണം സി.​പി.​എം വി​ല​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ ​നി​ല ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​​ ‘സി​സ്റ്റം’ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ലെ പു​ക​ച്ചി​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ത്ത​തെ​ന്നും പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.മൂ​ന്നാം സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യി നി​ല​മൊ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നീ​ക്ക​വും മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി ഉ​പ​ക​ര​ണം ക​ള​വു​പോ​യ​തി​ൽ​ ഹാ​രി​സി​നെ ‘പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കി’​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​വ​സാ​നം വ​കു​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​ട്ട പ്ര​ഹ​ര​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്​. ഡോ. ​ക​ഫീ​ൽ ഖാ​നെ യു.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​ണ്​ ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​നെ​തി​രാ​യ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentHealth DepartmentControversyDr Haris Chirakkal
    News Summary - dr haris chirakkal controversy
    Similar News
    Next Story
    X