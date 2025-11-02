Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോ. ​സി.​എ. നൈ​നാ​ൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:08 PM IST

    ഡോ. ​സി.​എ. നൈ​നാ​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​സി.​എ. നൈ​നാ​ൻ അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​യം: പ്ര​മു​ഖ സ​സ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബോ​ട്ട​ണി വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​നും സ​യ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഡീ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​സി.​എ. നൈ​നാ​ൻ (97) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക്രോ​മ​സോം ഉ​ള്ള സ​സ്യം ഓ​ഫി​യോ​ഗ്ലോ​സം റെ​റ്റി​ക്കു​ലേ​റ്റം ആ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നൈ​നാ​ൻ, ഇ​രു​നൂ​റി​ല​ധി​കം ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സെ​ൽ ടു ​സെ​ൽ​ഫ്, ഡി.​എ​ൻ.​എ ടു ​ഡ‍ി​വി​നി​റ്റി, കോ​സ്മി​ക് കോ​ഡ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്, ജീ​വ​ന്‍റെ ര​ഹ​സ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ച്ചു. ഡി.​എ​ൻ.​എ വ​ഴി ജീ​വാ​ത്മാ​വി​ലേ​ക്ക് എ​ന്ന പു​സ്ത​കം വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​നു​ള്ള കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. ആ​ത്മീ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഡി ​ലി​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല്​ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഡി​ഗ്രി​ക​ളും നേ​ടി. യാ​ക്കോ​ബാ​യ സ​ഭ​യു​ടെ ഷെ​വ​ലി​യ​ർ, ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ പ​ദ​വി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ട്ട​യം വാ​ക​ത്താ​നം ചി​റ​ത്തി​ലാ​ട്ട് കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​ണ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല്​ മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ​ട്ടം പ്ലാ​മൂ​ടു​ള്ള വ​സ​തി​യി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു വെ​ക്കു​ം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന്​ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സിം​ഹാ​സ​ന പ​ള്ളി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന് ​കോ​ട്ട​യം ഇ​ത്തി​ത്താ​നം ചി​റ​ത്ത​ലാ​ട്ട് സി.​സി. ജോ​ണി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​നം. സം​സ്കാ​രം വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നി​ന്​ പു​ത്ത​ൻ​ച​ന്ത സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:passes awayKerala NewsObituary
    News Summary - Dr. C.A. Nainan passes away
    Similar News
    Next Story
    X