Madhyamam
    15 Sept 2025 10:49 PM IST
    15 Sept 2025 10:49 PM IST

    ഡോ. ബി. അശോകിനെ വീണ്ടും സ്ഥലംമാറ്റി; ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഉ​ത്ത​ര​വ് മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് മാ​റ്റം

    B Asok
    ഡോ. ബി. അശോക്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡോ. ​ബി. അ​ശോ​കി​നെ വീ​ണ്ടും സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി സ​ർ​ക്കാ​ർ. കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ൽ​ നി​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ പ​രി​ഷ്കാ​ര വ​കു​പ്പി​​ലേ​ക്കാ​ണ് (പി ​ആ​ൻ​ഡ് എ.​ആ​ർ.​ഡി) മാ​റ്റി​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് മാ​റ്റം.

    അ​ശോ​കി​നെ കെ.​ടി.​ഡി.​എ​ഫ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 30ന്​ ​നി​യ​മി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി അ​ശോ​കി​ന് തു​ട​രാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് പി ​ആ​ൻ​ഡ്​ എ.​ആ​ർ.​ഡി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. കേ​ര പ​ദ്ധ​തി വാ​ർ​ത്ത ചോ​ർ​ത്ത​ൽ വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ബി. ​അ​ശോ​കി​നെ മാ​റ്റി​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ത​സ്തി​ക​യാ​യ ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​ദ​വി ന​ൽ​കി​യ​ത് ബി. ​അ​ശോ​ക് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

