Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്​.ഐ.ആർ എങ്ങിനെ?...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 8:11 AM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ എങ്ങിനെ? സംശയവും ആശങ്കയുമേറെ

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്​.ഐ.ആർ എങ്ങിനെ? സംശയവും ആശങ്കയുമേറെ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി​ഹാ​റി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലും തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ)​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ട​ക്ക​വെ ​പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ആ​ശ​ങ്ക. ​ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ജോ​ലി തേ​ടി ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യ​വ​ര​ട​ക്കം വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ​പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ​യു​ള്ള​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ​ന്ത്​ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​​തേ​സ​മ​യം, ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്ത്​ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ എ​ന്ന​തി​ല​ട​ക്കം അ​വ്യ​ക്​​ത​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    തീ​വ്ര​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ രാ​ഷ്​​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം 20ന്​ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്​​​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടും. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ​പു​തു​ക്ക​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ എ​സ്​.​ഐ.​ആ​ർ പു​തു​ക്ക​ലി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​​​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​​നേ​ടി​യ​വ​ർ രേ​ഖ ഹാ​ജ​രാ​​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ധാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommisonVoterlistSIRKerala
    News Summary - Doubts and concerns abound in SIR kerala
    Similar News
    Next Story
    X