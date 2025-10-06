Begin typing your search above and press return to search.
    പുതിയ വാതിലിന്​ പഴയ പൂട്ട്​; ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീകോവിൽ വാതിൽ നിർമാണത്തിലും സംശയം

    പുതിയ വാതിലിന്​ പഴയ പൂട്ട്​; ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീകോവിൽ വാതിൽ നിർമാണത്തിലും സംശയം
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നി​ടെ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ൽ​വാ​തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും സം​ശ​യം. പു​തി​യ വാ​തി​ലി​ൽ സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശി​യ പ​ഴ​യ ലോ​ക്കു​ക​ൾ​ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്ന ശി​ൽ​പി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്​ ദു​രൂ​ഹ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​തി​ലി​ലെ സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശി​യ ലോ​ക്കു​ക​ൾ​ത​ന്നെ പു​തി​യ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്ന്​ വാ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ന​ന്ദ​കു​മാ​ര്‍ ഇ​ള​വ​ള്ളി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ പ​ഴ​യ വാ​തി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും, ഇ​ത്​ യ​ഥേ​ഷ്ടം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യ​മാ​ണ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ ലോ​ക്ക്​ ദേ​വ​സ്വം സ്വ​ത്താ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ, എ​ന്തി​ന്​ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും ബോ​ർ​ഡ്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    1999ൽ ​വി​ജ​യ്​​ മ​ല്യ ശ്രീ​കോ​വി​ൽ​വാ​തി​ലി​ലും സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2018ൽ ​വാ​തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ട​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ലി​ക​ള​ട​ക്കം ഉ​ള്ളി​ൽ​ക​യ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ത​​ന്ത്രി​യും മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യും അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ വാ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ബോ​ർ​ഡ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു​ള്ള സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റ്​ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്കൊ​പ്പം​ നി​ർ​മാ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​ക​ൾ.

    2018 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ശ്രീ​റാം​പു​ര അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വാ​തി​ൽ​നി​ർ​മാ​ണം. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്ത്രി​യാ​ണ് വാ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന്​ ന​ന്ദ​കു​മാ​ര്‍ ഇ​ള​വ​ള്ളി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് പോ​യി അ​ള​വെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വൂ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​​ വാ​തി​ൽ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ല​മ്പൂ​ർ തേ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ത്​ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​​ ചെ​മ്പും ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ സ്വ​ര്‍ണ​വും പൂ​ശി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഈ ​വാ​തി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ല​ട​ക്കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജ​യ​റാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച്​ പൂ​ജ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. കോ​ട്ട​യം പ​ള്ളി​ക്ക​ത്തോ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച വാ​തി​ലി​ൽ പ​ഴ​യ പൂ​ട്ട്​​ എ​ന്തി​നാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ഇ​ത്​ എ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​നി​യും ഉ​ത്ത​രം പു​റ​ത്തു​വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​കും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​ക.

    വാ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു 2019ൽ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നു​ള്ള സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഏ​​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ, ഈ ​​ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ൽ സു​ഷി​ര​വും ക​ട്ടി​ല​പ്പ​ടി​ക​ളി​ൽ കേ​ടു​പാ​ടും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ന​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ ​​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്​ വി​വാ​ദ​മാ​യ​തും ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തും. ഇ​പ്പോ​ൾ ​ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X