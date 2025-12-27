Begin typing your search above and press return to search.
    27 Dec 2025 6:45 AM IST
    27 Dec 2025 6:45 AM IST

    എസ്.ഐ.ആറിൽ ‘ഡബിൾ പണി’; കരട് പട്ടികയിലും ഇരട്ടിപ്പ്

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​പി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ത​ട​യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല
    എസ്.ഐ.ആറിൽ ‘ഡബിൾ പണി’; കരട് പട്ടികയിലും ഇരട്ടിപ്പ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ടി​ലും ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​നി​​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ മു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വി​വ​രം മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച​ത്​ വ​രെ ഇ​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ന്​ വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​പി​ലാ​ക​ട്ടെ, ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ത​ട​യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല. ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ’ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ‘അ​ൺ ട്രെ​യി​സ​ബി​ൾ’ എ​ന്നും ‘പെ​ർ​മ​ന​ന്‍റ്​​ലി ഷി​ഫ്​​റ്റ​ഡ്​’ എ​ന്നും ചേ​ർ​ത്ത​വ​രി​ൽ പ​ല​തും ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ക​ളാ​ണെ​ന്നും എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പോ​രാ​യ്മാ​ണി​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ​​ വി​വ​രം. ഒ​​രു വോ​ട്ട​ർ ര​ണ്ടി​ട​ത്തെ​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്ത്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്​ ‘ഇ​ര​ട്ടി​പ്പ്’ എ​ന്ന്​ മാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്ത്​ ആ​പി​ൽ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം. പേ​ര്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ ഏ​ത് ബൂ​ത്തി​ലേ​താ​ണോ അ​വി​ട​ത്തെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ, പേ​ര്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട ബൂ​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​റു​ടെ എ​പി​ക്​ ന​മ്പ​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് ഇ​രി​ട്ടി​പ്പാ​യി വ​ന്ന എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത്​ അ​പ​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ‘ഇ​രി​ട്ടി​പ്പ്​’ എ​ന്ന കോ​ള​ത്തി​ൽ ഈ ​പേ​ര്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടൂ.

    അ​തേ സ​മ​യം, വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ധൃ​തി​യി​ലും സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലും പ​ല ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കും ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​ര​ട്ടി​പ്പാ​യി മാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. പ​ക​രം ‘അ​ൺ​​ട്രെ​യി​സ​ബി​ൾ’ എ​ന്നോ ‘പെ​ർ​മ​ന​ന്‍റ്​​ലി ഷി​ഫ്​​റ്റ​ഡ്’​ ​എ​ന്നോ എ​ഴു​തി ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ത്തും പേ​രു​ള്ള​യാ​ൾ ഒ​രി​ട​ത്ത്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ‘അ​ൺ​​ട്രെ​യി​സ​ബി​ൾ’ ആ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി.

    ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഫോ​മി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വ​ന്ന​തോ​ടെ മ​റ്റി​ട​ത്ത്​ താ​മ​സ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യ​ട​ക്കം കി​ട്ടി​യ ഫോ​മു​ക​ളെ​ല്ലാം, അ​വ​ർ നി​ല​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബൂ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​തെ ഒ​പ്പി​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ കേ​സു​ക​ളും ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​പി​ന്‍റെ പോ​രാ​യ്മ​യാ​ണ്​ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​നു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണം. ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ൾ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്​ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ട്ടോ എ​ന്ന കാ​ര്യം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ല. വോ​ട്ട​റു​ടെ​യും പി​താ​വി​ന്‍റെ​യും പേ​ര്​ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ, സ​മാ​ന​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള പേ​ര്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​നാ​യി സ്​​ക്രീ​നി​ൽ തെ​ളി​യും. ചി​ല​പ്പോ​ൾ വ​യ​സ്സ്​ പോ​ലും സ​മാ​ന​മാ​കും.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്​ വെ​ച്ച്​ താ​ൻ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണോ സ്​​​ക്രീ​നി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്കാ​വി​ല്ല. അ​​ദ്ദേ​ഹം ഫോ​മി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത്​ ഇ​ര​ട്ടി​പ്പാ​യി ത​ന്നെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​യി.

