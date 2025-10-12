Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    12 Oct 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    12 Oct 2025 8:12 AM IST

    പൊലീസ്​ നരനായാട്ടും ഇ.ഡി സമൻസും: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​​ ഇരട്ട പ്രഹരം

    ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ പൊലീസ്​ അതിക്രമത്തോടെ സർക്കാറിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷ​ സമരത്തിന്​ വീര്യം കൂടി
    പൊലീസ്​ നരനായാട്ടും ഇ.ഡി സമൻസും: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്​​ ഇരട്ട പ്രഹരം
     പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യ​ട​ക്കം കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ല്‍ കേ​സി​ൽ മ​ക​ൻ വി​വേ​ക്​ കി​ര​ണി​​നെ​തി​രാ​യ ഇ.​ഡി സ​മ​ന്‍സ് വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്​ ഇ​ര​ട്ട​പ്ര​ഹ​ര​മാ​യി. ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ ല​ഭി​ച്ച മേ​ൽ​കൈ​യി​ൽ മൂ​ന്നാം ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ ​ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പാ​ളി മോ​ഷ​ണം ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. ഇ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ​സൃ​ഷ്ടി​ച്ച പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ,​ പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​വും മ​ക​നെ​തി​രാ​യ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​​ത്തോ​ട്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​ക്ര​മ​വും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്ക​ലും​ സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ എം.​പി​യും കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ​ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ​​ പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ടി​ച്ച് മൂ​ക്കി​ന്റെ എ​ല്ലു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ച്ച​ത്. ലാ​ത്തി​കൊ​ണ്ട്​ ഷാ​ഫി​യു​ടെ ​ത​ല​ക്ക​ടി​ക്കു​ന്ന വീ​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ൽ ജ​ന​വി​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​ണ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ടു​ത്ത രോ​ഷ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    മു​മ്പ്​ സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ഷാ​ഫി​യെ ത​ട​ഞ്ഞ​ത് ജ​ന​രോ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ്​ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തോ​ടെ സ്വ​ർ​ണ​പാ​ളി​യി​ല​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​മ​ര​ത്തി​ന്​ വീ​ര്യം കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ക​ൾ വീ​ണ വി​ജ​യ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മാ​സ​പ്പ​ടി കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​മ​ല്ലാ​തെ നി​ല​വി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ല്ല. ഇ​തി​ലേ​ക്ക​ട​ക്കം വീ​ണ്ടും വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന​താ​ണ്​ മ​ക​ന്​ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ 2023ൽ ​ല​ഭി​ച്ച ഇ.​ഡി സ​മ​ൻ​സ്.

    ​​കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​റി​നെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ വി​വേ​കി​ന്​ നോ​ട്ടീ​സ​യ​ച്ച​ത്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​നം. ഇ​തോ​ടെ കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ സി.​പി.​എം -ബി.​ജെ.​പി ഡീ​ല​ട​ക്കം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി. ഇ.​ഡി സ​മ​ൻ​സി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത​തും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തും ദു​രൂ​ഹ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​​ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​​ഗോ​പാ​ൽ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.​

    വീ​ണ​ക്കെ​തി​രെ മാ​സ​പ്പ​ടി ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കു​പ​ക​രം പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​നും എ.​കെ. ബാ​ല​നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യി​പ്പോ​ൾ വി​വേ​കി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ എ​ഴു​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വാ​യി​ച്ച​ത്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, 2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നാ​ണ് സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ച​തെ​ന്നും യാ​തൊ​രു തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യും ഇ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

