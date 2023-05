cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ എ​സ്.​ടി പ്ര​മോ​​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​രു​​തെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി ക്ഷേ​മ​സ​മി​തി (എ.​കെ.​എ​സ്) നേ​താ​വി​ന്‍റെ ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശം വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ. സി.​പി.​എം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്​ എ.​കെ.​എ​സ്. പു​തി​യ പ്ര​മോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സം​ഘ​ട​ന ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്​ വ​ഴി​യു​ള്ള ശ​ബ്​​ദ​സ​​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട്​ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണം’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ ബ​ന്ധ​​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ.​കെ.​എ​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ കാ​ണി ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Don't make people who are not related to the party promoters' AKS leader's voice message in controversy