Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമദ്യവില ഇടക്കിടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:32 PM IST

    മദ്യവില ഇടക്കിടെ കൂട്ടരുത് -വി.ഡി. സതീശൻ

    text_fields
    bookmark_border
    VD Satheesan
    cancel
    camera_alt

    വി.ഡി. സതീശൻ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ദ്യ​വി​ല ഇ​ട​ക്കി​ടെ കൂ​ട്ട​രു​തെ​ന്നാ​ണ് ത​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല കൂ​ട്ടി​യാ​ല്‍ ഉ​പ​ഭോ​ഗം കു​റ​യു​മെ​ന്ന​ത് തെ​റ്റാ​യ ധാ​ര​ണ​യാ​ണ്. വി​ല കൂ​ടി​യ​തി​ന്‍റെ വി​ഷ​മ​ത്തി​ല്‍ നാ​ലാ​മ​തൊ​രു പെ​ഗ് കൂ​ടി ക​ഴി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ വീ​ട്ടി​ല്‍ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പൈ​സ കു​റ​യും. അ​ല്ലാ​തെ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പൈ​സ കു​റ​യി​ല്ല. ഇ​തി​ന്‍റെ ഇ​ര​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും വി​ല വ​ല്ലാ​തെ കു​റ​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:liquor priceVD SatheesanPrice hikes
    News Summary - Don't increase liquor prices frequently says VD Satheesan
    Similar News
    Next Story
    X