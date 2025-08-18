Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:54 PM IST

    'ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞ കത്താണ്, തോന്ന്യാസം പറയുന്നത് ആഘോഷമാക്കുന്നു'; എം.ബി. രാജേഷ്

    text_fields
    bookmark_border
    ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞ കത്താണ്, തോന്ന്യാസം പറയുന്നത് ആഘോഷമാക്കുന്നു; എം.ബി. രാജേഷ്
    cancel

    കൊ​ച്ചി: തോ​ന്ന്യാ​സം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​തി​നെ വാ​ർ​ത്ത​യാ​ക്കി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്. സി.​പി.​എം പി.​ബി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക​ത്ത് ചോ​ർ​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യ​ട​ക്കം പേ​രു​ക​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ഈ ​ക​ത്ത് നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലേ? ച​വ​റ്റു​കൊ​ട്ട​യി​ൽ എ​റി​ഞ്ഞ ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള ക​ത്തു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ത​ന്‍റെ ബി​നാ​മി​യാ​ണെ​ന്നും ത​ന്നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്നു​മു​ള്ള​ത്​ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ താ​ൻ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. ആ​ളു​ക​ളെ അ​പ​മാ​നി​ക്കാ​നാ​യി ആ​ര് എ​ന്ത് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും അ​ത് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വ​ണ​ത. ആ​ദ്യ​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ചെ​റി​യ വി​ഷ​മ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​ല്ല് വി​ല​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​പോ​ലും പ​റ​യാ​തെ ഒ​രു പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ്​​മെ​ന്‍റ് ആ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ത​ല്ല ക​മീ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി ഷ​ർ​ഷാ​ദ്​ ല​ണ്ട​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ര​ൻ രാ​​ജേ​ഷ്​ കൃ​ഷ്ണ​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി പോ​ളി​റ്റ്​ ബ്യൂ​റോ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്താ​ണ്​ ചോ​ർ​ന്ന​ത്. ക​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗു​രു​ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ചോ​ർ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ത്തി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പു​ക​യു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ചു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത്​ സ​മ്പാ​ദ​ന​മ​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്ത്,​ ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക്​ ചോ​ർ​ന്നു​കി​ട്ടി​യ​ത്​ എ​ങ്ങി​നെ​യെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​രേ​ഖ​യെ​ന്നോ​ണം കൈ​കാ​ര്യം​​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ കീ​ഴ്​​വ​ഴ​ക്കം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി ഘ​ട​ക​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ക​യും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​​മെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ഒ​രു നേ​താ​വി​നും കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ പ​ക​ർ​പ്പെ​ടു​ക്കാ​നോ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല. അ​ത്ത​രം രേ​ഖ ചോ​ർ​ന്ന​താ​ണ്​ പി.​ബി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MV GovindanMB RajeshCPMMohammed sharshad
    News Summary - Don't celebrate nonsense - M.B. Rajesh
    Similar News
    Next Story
    X