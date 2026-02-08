സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കരുത്; അമർത്യാസെന്നിനും കനിമൊഴിക്കും കത്തുമായി ചെന്നിത്തലtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർക്കാർ ഫെബ്രുവരി 15-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന "ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി" എന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു രമേശ് ചെന്നിത്തല പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ അമർത്യ സെൻ, പ്രൊഫസർ റൊമില ഥാപ്പർ, ഡോ. ശകുന്തള തിൽസ്റ്റെഡ്, ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള കനിമൊഴി എന്നിവർക്ക് തുറന്ന കത്ത് നൽകി.
ആത്യന്തികമായി ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുകയും വലതുപക്ഷവുമായി കൈകോർക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് അഴിമതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടുകയും ചെയ്ത ഈ സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുഖംമിനുക്കാനുള്ള വ്യർഥ ശ്രമമാണ് എന്നും ജനവികാരം സമ്പൂർണ്ണമായി എതിരായിക്കഴിഞ്ഞ ഈ സർക്കാരിൻറെ ഇത്തരം ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം
ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ/ഡോക്ടർ,
ഈ കത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതി എന്ന നിലയിലല്ല, മറിച്ച് അങ്ങയുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു പൗരനും നിയമസഭാംഗവും എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്കും സാന്നിധ്യത്തിനും സമൂഹത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായ വില വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 2026 ഫെബ്രുവരി 15-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കേരള സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന "ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി" (International Conference on Development and Democracy)-യിൽ അങ്ങ് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന മാധ്യമവാർത്തകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു കത്തെഴുതാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി.
സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ വരവ് ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാകുമായിരുന്നു. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ എനിക്കും അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ബൗദ്ധികമായ ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂടെയാണ്; സർക്കാരുകൾ പണ്ഡിതരുടെയും ചിന്തകരുടെയും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ഒട്ടും സാധാരണല്ല. 2026 മാർച്ചിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ഈ കോൺഫറൻസ് ഒരു അക്കാദമിക് വേദിയെന്നതിലുപരി, ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെയും, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെയും, പൊതു ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും മതിപ്പില്ലാത്ത—അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായിത്തന്നെ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന—ഒരു സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ധാർമ്മികത വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു നാടകമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയൂ.
അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തുതന്നെയായാലും, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുള്ള ബൗദ്ധികമായ അംഗീകാരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ലോകപ്രശസ്തരായ ചിന്തകർ സർക്കാരിന്റെ വികസന-ജനാധിപത്യ അവകാശവാദങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാകും ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളും പ്രചരിക്കുക. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കയ്പേറിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറച്ചുവെക്കാൻ ഇത്തരം 'കാഴ്ചകൾ' (optics) കാരണമാകുമെന്നതാണ് എന്റെ ആശങ്ക. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമായി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം മാറ്റപ്പെടും.
വിമർശനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും വിയോജിപ്പുകളെ പൗരജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുകയും ചെയ്തിരുന്ന ശക്തമായ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനിടയിൽ, വിയോജിപ്പുകളെ സംവദിക്കുന്നതിന് പകരം അടിച്ചമർത്തേണ്ട ഒന്നായി കാണുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. 2020-ൽ കേരള പോലീസ് ആക്റ്റിലെ 118A ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഓർഡിനൻസിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ആ നിയമം ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതായിരുന്നു. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള ഈ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും പൊതുസമൂഹവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 2020 നവംബറിൽ അത് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായി. വിമർശനങ്ങളെ ജനാധിപത്യപരമായ സംവാദങ്ങളിലൂടെ നേരിടുന്നതിന് പകരം പോലീസ് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സഹജവാസനയാണ് ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ മനോഭാവം മറ്റു പല രൂപങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്: വിമർശകർക്കും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും എതിരെ നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ വേട്ടയാടൽ, വിമർശനങ്ങളെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമായി കാണുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയായി ചിത്രീകരിക്കൽ, അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം വൻകിട പിആർ (PR) പരിപാടികൾ നടത്തി പ്രതിച്ഛായ നിർമ്മിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. പ്രമുഖരുടെ അംഗീകാരം നേടി പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഇവരുടെ പ്രധാന തന്ത്രമാണ്.
അതോടൊപ്പം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) കുറ്റം ചുമത്തിയതായി 2025-ൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് നടന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസൾട്ടൻസി കരാറുകളെക്കുറിച്ചും പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണങ്ങളും കോടതി നടപടികളും അതിന്റെ വഴിയേ നടക്കട്ടെ, എന്നിരുന്നാലും, പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇത്തരം ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ഇതേ സർക്കാർ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആഗോള കോൺഫറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്.
കൂടാതെ, സഹകരണ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ചുള്ള അഴിമതികളും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി വാർത്തകൾ നിത്യസംഭവമായി മാറിയതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു 'മടുപ്പ്' അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും എങ്ങുമെത്താതെ പോകുന്നു. ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കുന്നു എന്നത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്.
ക്രമസമാധാന പാലനത്തിലെ പരാജയവും സർക്കാരിപ്പിലുള്ള വിശ്വാസം തകർത്തിട്ടുണ്ട്. പല സംഭവങ്ങളിലും പോലീസിന്റെ പക്ഷപാതപരമായ നിലപാടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പോലീസ് സംവിധാനം നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പൊതുസമൂഹവും ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്തരം പക്ഷപാതം ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.
അതിലേറെ ഗൗരവതരമാണ്, മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വലതുപക്ഷ വർഗ്ഗീയ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകളും, തൃശൂർ പൂരം അലങ്കോലപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും, ചില രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കായി വർഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുപോലും വോട്ടുബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ (Hate speech) ഉണ്ടായി എന്നത് കേരളത്തിന്റെ മതേതര രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന് കളങ്കമാണ്.
ഇതെല്ലാം വിശാലമായൊരു ദാർശനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യം തകരുന്നത് പെട്ടെന്നല്ല; സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുവിശ്വാസത്തേക്കാൾ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുകയും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി 'നറേറ്റീവുകൾ' (narratives) സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം ദുർബലമാകുന്നത്. വികസനത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന വേദികളാകണം. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, കൃത്രിമമായ ഒരു പൊതുസമ്മതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ, തികഞ്ഞ വിനയത്തോടെയും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ഞാൻ ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പങ്കാളിത്തം കേവലം ഒരു അക്കാദമിക് ഇടപെടലായി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനുള്ള ധാർമ്മിക പിന്തുണയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും. ഇനി പങ്കെടുക്കാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പ്രസംഗം എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും, പൗരാവകാശങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര്യവും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ലോക്സഭാ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട്, ഈ ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കാൻ കേരള ജനത തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ ഈ സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ യശസ്സിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
ഈ കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിനും അതിലെ കടുപ്പമേറിയ ഭാഷയ്ക്കും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ഭാവിയിൽ ആകുലതയുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള അങ്ങയുടെ ദാർശനികമായ പ്രതിബദ്ധത മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register