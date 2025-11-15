Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വോട്ട്​ ചോദിച്ചെത്തിയ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഓടിച്ചിട്ട്​ കടിച്ച് നായ; ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് കൂടെയുള്ളവർ

    വോട്ട്​ ചോദിച്ചെത്തിയ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഓടിച്ചിട്ട്​ കടിച്ച് നായ; ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് കൂടെയുള്ളവർ
    അടിമാലി: വോട്ട് തേടി വീടുകൾ കയറുന്നതിനിടെ സ്ഥാനാർഥിയെ നായ ഓടിച്ചിട്ട് കടിച്ചു. കൂടെ ഉള്ളവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ബൈസൺവാലി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡ്​ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജാൻസി വിജുവിനെയാണ്​ ഇരുപതേക്കർ സ്വദേശി മുതുപ്പാക്കൽ മോഹനന്‍റെ വീട്ടിലെ നായ കടിച്ചത്.

    ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതിനാണ് സംഭവം. സ്ഥാനാർഥിയും സംഘവും വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ നായയെ പൂട്ടിയിരുന്നില്ല. ആളുകളെ കണ്ടതോടെ നായ ഇവർക്ക്​ നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു. ഇതോടെ എല്ലാവരും ഓടി. പിന്നിലായി പോയ സ്ഥാനാർഥിക്കാണ്​ കടിയേറ്റത്​. കാലിലാണ്​ പരിക്ക്​.

    ഇവരെ ഉടൻ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച്​ വാക്സിൻ എടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകുമെന്നും സംഭവത്തിൽ പരാതി ഇല്ലെന്നും സ്ഥാനാർഥി അറിയിച്ചു.

