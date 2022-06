പൊതുജനങ്ങളെ ദീർഘനേരം വഴിയിൽ തടയുന്നില്ല -ഡി.ജി.പി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​റെ നേ​രം അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി അ​നി​ൽ കാ​ന്ത്. ക​റു​ത്ത മാ​സ്​​ക് ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തും ക​റു​ത്ത വ​സ്​​ത്രം ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച പാ​ടി​ല്ല.

News Summary -

Does not block the public on the way for long - DGP