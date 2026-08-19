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    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 6:39 AM IST

    പരീക്ഷാക്രമക്കേട്​; രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു, പി.എസ്​.സി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിചേർക്കും

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    Kerala Public Service Commission (PSC) head office building in Thiruvananthapuram
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    പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി.​എ​സ്‌.​സി​യി​ലെ മൂ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ഉ​ട​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കും. പി.​എ​സ്.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക രേ​ഖ​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി നീ​ക്കം. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​കും പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. നേ​ര​ത്തെ ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കേ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പി.​എ​സ്.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പേ​ര്​ വ​രി​ക. ​​

    ര​ണ്ട്​ സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ പി.​എ​സ്.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും കി​ട്ടി​യ​ത്. സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പി.​എ​സ്.​സി കൈ​മാ​റി​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത പ​ല നി​ർ​ണാ​യ​ക രേ​ഖ​ക​ളും എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് ചീ​ഫ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 58 മാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ പ​ത്ത്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി. 10 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താ​തെ​യും തെ​റ്റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി പി.​എ​സ്.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ എ​ല്ലാ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. പി.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. പി.​എ​സ്‌.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ ഓ​ൺ സ്ക്രീ​ൻ മാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ള​ട​ക്കം ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:pscGovernment of KeralaExam malpracticeLatest News
    News Summary - Documents seized from Examination malpractice PSC officials to be charged
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