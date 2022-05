cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ജി​സ്​​റ്റേ​ർ​ഡ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ (ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ) മ​രു​ന്നും സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ട ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ ത​ട​ഞ്ഞ്​ ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ക​ര​ട്​ നി​യ​മം. ര​ജി​സ്​​റ്റേ​ർ​ഡ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ന്‍റെ ക​ര​ടി​ലാ​ണ്​ ഈ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളുള്ളത്. ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ സ്വ​ന്തം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ മ​രു​ന്ന്​ വി​ൽ​ക്കാം. മ​രു​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യോ ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. സ്കാ​നി​ങ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫീ​സി​ന്‍റെ വി​ഹി​തം കൈ​പ്പ​റ്റരുത്. ചി​കി​ത്സി​ക്കും മു​മ്പ്​ രോ​ഗി​യെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫീ​സ് അ​റി​യി​ക്ക​ണം. ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ചി​കി​ത്സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഏ​തി​ലാ​ണ്​ പ്രാ​ക്​​ടീ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ണം.

മോ​ഡേ​ൺ മെ​ഡി​സി​നി​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ​ലൈ​സ​ൻ​സെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​റ്റു​ രീ​തി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​പാ​ടി​ല്ല. ഡോ​ക്ട​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന ര​സീ​ത്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മോ സാ​മൂ​ഹി​ക​മോ ബി​സി​ന​സ്​ പ​ര​മോ ആ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി രോഗിയെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി, രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഗി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​നു​മ​തി തേ​ട​ണം. അ​തി​നു​ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വി​ൽ​നി​ന്നോ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​​ന്നോ അ​നു​മ​തി തേ​ട​ണം. രോ​ഗി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ഇ​ല്ലാ​തെ ഫോ​ട്ടോ​യോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടോ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​രു​ത്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണം. കു​റി​പ്പ​ടി​ക​ളി​ൽ മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ ജ​ന​റി​ക്​ പേ​ര്​ എ​ഴു​ത​ണം. പ്രാ​ക്ടീ​സ്​ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും ചി​കി​ത്സ രീ​തി മാ​റ്റു​മ്പോ​ഴും വി​ലാ​സം മാ​റു​മ്പോ​ഴും ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​വ​ധി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ്രാ​ക്ടീ​സ്​ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫീ​സ്​ അ​റി​യി​ക്കാ​നും മാ​ത്ര​മേ പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കാ​വൂ. അ​വ​സാ​ന ചി​കി​ത്സ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം വ​രെ രോ​ഗി​യു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ഡോ​ക്ട​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട്​ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നി​ൽ ജൂ​ൺ 22 വ​രെ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​പ്രാ​യം അ​റി​യി​ക്കാം. Show Full Article

Doctors should not run pharmacies; Medication may be given