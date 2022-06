ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ കാണാൻ ഡോക്ടര്‍ വിസമ്മതിച്ചു; മന്ത്രി വീണ വിശദീകരണം തേടി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ പേ​യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നെ (60) ഡോ​ക്ട​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ര്‍ജ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ വി​ളി​ച്ച് മ​ന്ത്രി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു.

ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​നു​ഭ​വം ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ട്ട് വ​ര്‍ഷം മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​യെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് വീ​ല്‍ച്ചെ​യ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ചാ​രം. വ​യ​ർ വേ​ദ​ന​യെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് ഗ്യാ​സ്‌​ട്രോ എ​ന്‍ട്രോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സീ​നി​യ​ര്‍ ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​രി​ശോ​ധ​ന മു​റി​യി​ല്‍ ക​യ​റ്റാ​നോ അ​ടു​ത്ത് പോ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നോ ഡോ​ക്ട​ര്‍ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. Show Full Article

doctor refused to see the disabled man; The minister sought an explanation