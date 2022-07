cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മേലാറ്റൂർ: ചികിത്സക്കെത്തിയ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഡോക്ടറെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പട്ടിക്കാട് ചുങ്കത്തെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക് ഉടമ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയെയാണ് പിടികൂടിയത്. ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

മേലാറ്റൂർ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. Show Full Article

News Summary -

doctor is under arrest for attempt to molest the patient