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Posted Ondate_range
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കാറിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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News Summary - Doctor Arrested with MDMA in Car
ഏറ്റുമാനൂർ: എം.ഡി.എം.എയും കഞ്ചാവും കാറിൽ കടത്തിയ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. ഏറ്റുമാനൂർ അരുണോദയം പാറയിൽ അരുൺ മുരളീധരൻ (35) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. മോനിപ്പള്ളി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറാണ്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.15 ന് തവളക്കുഴി ഭാഗത്താണ് പിടിയിലായത്. 0.890 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ, 1.122 ഗ്രാം കഞ്ചാവ്, അഞ്ച് ഡയസെപാം ആംപ്യൂളുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി. പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ഏറ്റുമാനൂർ സി.ഐ കെ.കെ. പ്രശോഭിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ എസ്.ഐമാരായ വി.എൽ. ബിനു, കുഞ്ഞുമോൻ തോമസ്, ജിജി ലൂക്കോസ്, വി.കെ. വിനോദ്, സി.പി.ഒ സനീഷ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.
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