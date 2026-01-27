Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    27 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 9:57 AM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സൂചനാ പണിമുടക്ക്; അടിയന്തിര ചികിത്സകൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കും

    സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സൂചനാ പണിമുടക്ക്; അടിയന്തിര ചികിത്സകൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കും
    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടത്തുന്ന സൂചനാ പണി മുടക്ക് ഇന്ന്. അടിയന്തിര ചികിത്സകൾ ഒഴികെ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക, ശമ്പള പരിഷ്കകരണ കുടിശ്ശിക അന്യായമായി നീട്ടി വെക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്.

    സമരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ധർണ നടക്കും. ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം.

