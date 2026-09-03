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    കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസിലെ സിംഗിൾബെഞ്ച് ഉത്തരവുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഡിവിഷൻബെഞ്ച്

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    https://www.madhyamam.com/tags/cashew-nut
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    കൊ​ച്ചി: പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ലെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ സ്​​റ്റേ. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നും കെ.​എ. ര​തീ​ഷും ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​ൺ​സ​ൺ ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ശ​ദ വാ​ദ​ത്തി​ന് അ​പ്പീ​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 24ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​രി​വ​ച്ച് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സി.​ബി.​ഐ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ജൂ​ലൈ 17ലേ​ത​ട​ക്കം സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ നാ​ല് ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​ക്ക് സ്​​റ്റേ ബാ​ധ​ക​മാ​കും. പ്ര​തി​ക​ളെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്​​റ്റേ ത​ട​സ്സ​മാ​യേ​ക്കും.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ക​ട​കം​പ​ള്ളി മ​നോ​ജ് ന​ൽ​കി​യ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. കേ​സി​ലെ പ​രി​ഗ​ണ​നാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. സി.​ബി.​ഐ​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ നി​ര​സി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ, സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച് ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യ​തെ​ന്ന്​ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

    കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​നാ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യ​ട​ക്കം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളെ കേ​ൾ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ചാ​ര​ണാ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​തി​ഭാ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് സ്റ്റേ ​അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 2006 മു​ത​ൽ 2015 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​സം​സ്കൃ​ത ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​തി​ൽ 80 കോ​ടി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ കേ​സ്. കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ. ചന്ദ്രശേഖരനും എം.ഡിയായിരുന്ന കെ. എ. രതീഷും സ്വകാര്യ കരാറുകാരുമായി ഗൂഢാലോചനയും അഴിമതിയും നടത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

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