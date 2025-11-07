Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    7 Nov 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 11:25 PM IST

    ജില്ല കോടതികളിലെ കേസ്​ വിവരങ്ങളും വാട്​സ്​ആപ്പിൽ

    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഇ​നി വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പി​ലും ല​ഭി​ക്കും. ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കോ​ട​തി മു​ത​ൽ മു​ൻ​സി​ഫ്​ കോ​ട​തി വ​രെ​യാ​ണ്​ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ വാ​ട്സ്​​ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് കോ​ർ​ട്ട്​ കേ​സ് മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭ്യ​മാ​കൂ​വെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ വാ​ട്സ്​​ആ​പ് ന​മ്പ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ (ജി​ല്ല ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക തേടി ഹൈകോടതി ജീവനക്കാരു​ടെ ഹരജി

    കൊ​ച്ചി: ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത കു​ടി​ശ്ശി​ക മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം​തേ​ടി. കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ഗ​സ​റ്റ​ഡ് ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന​ട​ക്കം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും ഹൈ​കോ​ട​തി ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ജ​ന​റ​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്ക​കം സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും 28ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​വി​ല​യും വാ​യ്പാ​പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കു​മെ​ല്ലാം കു​ത്ത​നെ കൂ​ടി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡി.​എ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

